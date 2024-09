Il piano di pace di Zelensky non convince gli Usa e Mosca lo boccia | Surreale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Da un lato, Volodymyrche presenta il suodial presidente americano Joe Biden; dall’altro, Vladimir Putin che torna ad agitare la minaccia atomica contro l’Occidente e, nel frattempo, lancia un massiccio attacco su tutta l’Ucraina, incluse Kiev e Odessa. Insomma, dopo quasi tre anni di guerra, lasembra ancora lontana. Del resto, il progetto per la fine delle ostilità formulato dae che lo stesso presidente definisce in realtà “di vittoria”, oltre a non entusiasmare la Russia, che ha già fatto sapere che saràa decidere “come e quando chiudere il conflitto”, sembra nonre nemmeno i leader degli Stati Uniti.