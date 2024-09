I campioni della storia del tennis italiano in campo al Tennis Giotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Ideleccezionalmente riuniti al. Sabato 28 e domenica 29 settembre, i campi del circolo aretino ospiteranno la quarta edizione del torneo internazionale “King of Clay - Tpa Open Tour” che proporrà due giornate di incontri di doppio disputate da coppie dove un giocatore professionista con un passato tra i primi cento nel ranking mondiale incrocerà la racchetta con unta amatore di alto livello. L’evento proporrà una vera e propria parata di stelle di questo sport con alcuniti che in passato hanno anche indossato la maglianazionale in Coppa Davis, potendo vantare la presenza di Daniele Bracciali e Filippo Volandri, di Potito Storace e Giorgio Galimberti, di Stefano Pescosolido e Mosè Navarra, di Vincenzo Santopadre e Omarrese, di Robert Stéphane e Alessandro Motti.