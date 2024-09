Referendum per facilitare la cittadinanza italiana | superato il quorum delle 500mila firme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Negli ultimi giorni ilsullaagli stranieri, promosso fra gli altri dal partito +Europa e dai radicali, ha fatto un passo decisivo. Grazie al supporto di oltre, c’è ilminimo per richiedere l’ammissibilità del quesito alla Corte Costituzionale e dunque chiamare gli italiani alle urne. La proposta mira a riformare l’attuale legge, rendendo l’iter di acquisizione più rapido e inclusivo. La principale modifica concerne il dimezzamento dei tempi di residenza necessari a un immigrato per ottenere la: da 10 a 5 anni. I requisiti per laIlrappresenta un tentativo di adeguare la legislazionea quella di altri Paesi europei, dove i requisiti per ottenere lasono meno rigidi.