PS5 Pro Sony rivela altri giochi che supporteranno la nuova console

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 25 settembre 2024)hato chesettePS5 Pro, consentendo in questo modo ai possessori delladi gustarsi un’esperienza di gioco migliore a partire dalla giornata del 7 novembre 2024 con questi titoli selezionati. Come segnalato prontamente da The Verge, il colosso giapponese ha sfruttato lo State of Play del 24 Settembre 2024 perre che Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Resident Evil Village, Resident Evil 4 e Dragon Age: The Veilguard godranno dell’etichetta Enanched di PlayStation 5 Pro.