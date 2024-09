Megalopolis | il debutto nelle sale americane del film di Coppola sembra destinato a essere un flop

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le prime proiezioni sostengono che gli incassi dinel primo weekend di programmazionenon arriveranno nemmeno a 10 milioni di dollari., l'ambiziosodiretto da Francis Fordnon arriverà oltre a 5-7 milioni al suo. Lionsgate distribuirà il lungometraggio in circa 1700 cinema statunitensi e il risultato potrebbe causare nuove preoccupazioni al regista.ha infatti finanziato in modo indipendente il progetto che è arrivato ad avere un considerevole budget di circa 120 milioni di dollari. Cosa racconterÃLa storia di, di cui potete leggere la la nostra recensione, è ambientata in una versione futuristica dell'America e ha come protagonista un architetto, interpretato da Adam Driver, che si scontra con un sindaco