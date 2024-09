Cos’è l’adenocarcinoma duttale del pancreas la malattia che ha colpito Paola Marella

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 25 settembre 2024)delè la forma più diffusa di cancro del. Si chiama in questo modo perché si sviluppa nella testa dell’organo (formato anche da un corpo e una coda), in particolare nei dotti che trasportano all’intestino gli enzimi della digestione. Per la mancanza di sintomi predominanti, questo genere di neoplasia si diagnostica con ritardo. E nonostante negli ultimi anni la sua mortalità si sia modificata, è tra i tumori uno dei più aggressivi e letali. Le persone più colpite sono quelle che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Tra queste, l’incidenza è maggiore tra i fumatori che hanno un rischio doppio rispetto a chi non ha mai fumato. A incidere è anche la mutazione di geni specifici, come quelli per familiarità dei cancri della mammella e dell’ovaio.