Mentre Milano scalda i motori per la Beauty Week al Caruso di Ravello parte l’Agorà della Dieta Mediterranea e Benessere

(Di martedì 24 settembre 2024) Quanto é bello essere localma anche un po’ glocal. Dai Giardini Wagner, suggestivo palco naturale all’ombra del Cammino degli Dei, dall’hotelBelmond diva in scenacon gran tour tra sapori, tradizioni e sapienze. Quello che mangi, ti metti in faccia, dicevano le nostre nonne per indicare la genuità di quello che la terra produceva. “Le Formichelle sono le nostre nonne, figura simbolo di fatica e lavoro, ma anche di radici e continuità”, spiega il titolare dell’azienda omonima che produce una crema di latte di limoncello, un nettare da mensa dell’ Olimpo.