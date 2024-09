Lazio Baroni | Siamo concentrati Europa League è un obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “È mia abitudine guardare agli obiettivi, procedendo passo dopo passo. Adesso abbiamo questo match delicato e importante, ma l’è une ci mancherebbe altro. Una competizione così prestigiosa, bellissima, non è certo d’intralcio ma è un’opportunità importante per tutti. Sono gare che ti danno spessore”. Queste le parole dell’allenatore della, Marco, alla vigilia dell’esordio incontro la Dinamo Kiev. “Io sono felice, contento e concentrato con il mio staff. È un’opportunità bellissima e ce la vogliamo giocare alla grande sotto tutti gli aspetti. Proprio per questo motivo servirà una grande prestazione contro questa Dinamo”, ha concluso il tecnico biancoceleste.: “è un” SportFace.