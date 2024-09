Il caso di Palazzo Rovelli La vendita è rimandata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) L’operazionesubisce una battuta d’arresto con la sospensione dei termini per il bando che dovrebbe portare alla cessione della parte pubblica del complesso immobiliare di via Molino della cosiddetta “Curt del castèll“. E l’opposizione attacca. Il bando pubblico è un passaggio indispensabile per raccogliere finanziamenti necessari al completamento del recupero delstorico destinato a diventare nuova sede del Municipio. La scadenza di presentazione delle offerte era fissata al 30 settembre ma ora i termini sono sospesi perché sono pervenute al Comune molte richieste di precisazioni tecniche per un bando che si presenta piuttosto articolato e complesso, come riconosce anche lo stesso sindaco, Andrea Basilico.