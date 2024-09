Greenpeace a Pisa per analizzare l' acqua potabile contro le sostanze cancerogene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - La spedizione “Acque senza veleni” diItalia arriva aper raccogliere campioni dialla ricerca di PFAS (poli- e per-fluoroalchiliche), un gruppo dichimiche pericolose per la salute e conosciute come “inquinanti eterni”, molto comuni per gli scarichi di aziende conciarie e tessili. L’obiettivo dell’organizzazione ambientalista è realizzare la prima mappatura indipendente della contaminazione dell’a livello nazionale. I dati relativi ai campionamenti saranno diffusi a inizio 2025. Oltre ae Pontedera, in ToscanaItalia effettuerà campionamenti a Orbetello, Grosseto, Rosignano Solvay, Livorno, Viareggio, Massa, Carrara, Aulla, Firenze, Empoli, Poggio a Caiano, Agliana, Pistoia, Montemurlo, Prato, Poggibonsi, Siena, Arezzo, Montevarchi.