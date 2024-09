Esposito si fa grande con lo Spezia | il sogno Inter può essere realtà! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Francesco Piosi rende ancora protagonista in Serie B con lo. Il centravanti è uno degli osservati speciali, che spera un giorno di poter tornare e restare nella sua. AFFERMAZIONE – Il gioiellino dell’Pio Francesco, attualmente in prestito allo, continua a spostare su di sé i riflettori della scena calcistica. Solo poche settimane fa si è reso protagonista con la maglia azzurra dell’Italia Under 21, mettendo a segno ben quattro reti nella sfida contro il San Marino. Adesso, nell’ultima giornata del campionato di Serie B, conferma la sua dote da bomber, ferendo per due volte la Carrarese uscita sconfitta 4-2 dallo Stadio ‘Alberto Picco’.