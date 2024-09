Cultura giovedì 26 tre eventi al Campania Teatro Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) È un menu ricco, come da tradizione, quello del 26 settembre alTeatrale Campano. Sono ben tre, infatti, gliin cartellone: ??due a Napoli, uno nel suggestivo scenario della Reggia di Portici. Alle ore 19 alMercadante va in scena “Il medico dei maiali”, testo e regia di Davide Sacco, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino. Un gioco teatrale intelligente sulla monarchia, dove la raffinata strategia di un veterinario, coinvolto per caso nella constatazione del decesso regale, diventa il pretesto per indagare sulle trasformazioni che generano il potere e sulla natura ferina dell’uomo. “Quando le certezze cadono, quando muoiono i padri e crollano le torri, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta a essere un uomo”, scrive Sacco nelle note di regia.