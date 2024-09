Oroscopo Paolo Fox 24 settembre 2024 | Sagittario magnetico Acquario pigro

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cosa prevede l'diFox per il 24? Sarà un martedì interessante, movimentato da un quadro astrale favorevole per alcuni segni zodiacali. I nati delsaranno magnetici e sensuali, mentre l'non avrà voglia di fare niente. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 24, osservando anche il proprio ascendente zodiacale.24Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Sarà bene ripristinare l'equilibrio, specialmente con i familiari. La Luna odierna sarà favorevole e regalerà tanta buona energia. Toro – Secondo l'del giorno, nel pomeriggio sarai carico e positivo. L'amore si farà intransigente. Una certa situazione potrebbe sbloccarsi. Gemelli – Sarà meglio non fare programmi per il pomeriggio, altrimenti ti stresserai. Evita anche di affrontare delle discussioni di poco conto.