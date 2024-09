I Friedkin vicini ad acquisire l’Everton che è pieno di debiti Bloomberg

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) I, proprietari della Roma, pare sianoad acquistare. C’era già stato un primo sondaggio a giugno, ma l’affare non si era concretizzato per i troppidel club inglese.ad acquistareA rivelare la notizia del probabile acquisto è l’agenzia di stampa americana, citata dalla Gazzetta dello Sport:e il proprietario delFarhad Moshiri sarebbero infatti alle battute finali per raggiungere un accordo, che porrebbe fine a mesi di incertezza nella squadra di calcio di Liverpool. Il club, attualmente penultimo in Premier League, è posseduto al 94% da Moshiri, che ha investito molto senza raccogliere grandi risultati. E ora proprio quella quota potrebbe passare nelle mani delGroup.è gravato dache devono essere assunti dall’eventuale nuovo proprietario.