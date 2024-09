Eletta Miss Italia 2024 incoronata da Martina Colombari | chi è quanti anni ha e il fidanzato famoso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si chiama Ofelia Passaponti la nuova. Il titolo è stato assegnato nella serata di domenica 22 settembre con l’evento trasmesso in diretta streaming sul sito.it. Al secondo posto dell’edizione numero 85 si è classificata la sarda Elisa Armosini mentre il terzo posto è andato alla lombarda Mariama Diop. La serata al teatro di Porto San Giorgio si è aperta con un video di presentazione dell’evento. Poi è stato il turno delle concorrenti che si sono presentate alla giuria presieduta dalladel 1991(la showgirl aveva solo 16) con l’attore Giampaolo Morelli e l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge. “È un onore aver vinto, non me l’aspettavo. Spero di portare questa fascia con onore. Dedico la vittoria alla mia famiglia”, le prime dichiarazioni della. “Ma si è tolto le mutande?”.