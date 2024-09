Agire subito davanti alle crisi Meloni sprona il mondo all' Onu | non c' è altra scelta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) È un invito ad "" quello lanciato da Giorgianel suo intervento al Vertice del futuro, nell'ambito dei lavori della 79esima Assemblea generale dell'Onu, primo appuntamento ufficiale della premier a New York. "Le sfide che la Storia ci ha messo di fronte sono multiformi", ha detto citando le varieglobali, non ultima la "inaccettabile guerra di aggressione russa" contro l'Ucraina. "Non abbiamochedi fronte a uno scenario così complesso", ha proseguito, sottolineando che "lenascondono sempre delle opportunità" e "costringono a mettersi in discussione, a schierarsi, non consentono di tentennare". L'Italia è "convinta sostenitrice del multilateralismo" e delle Nazioni Unite, ha sottolineato, toccando anche il tema della riforma della governance dell'Onu, a cominciare dal Consiglio di Sicurezza.