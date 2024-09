Inter il fattore che spiega la crisi irreversibile? del Milan | occhio a questa foto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Nell'quattro italiani saranno titolari, ed è il minimo di questi tempi. Trattasi di Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella. Di solito sono cinque perché Darmian viene preferito a Dumfries, ma stavolta Inzaghi vuole sfruttare l'onda lunga dell'olandese contro Theo Hernandez che di difendere ultimamente non ne vuole proprio sapere. In più c'è Frattesi che è il titolare aggiunto, oltre che uomo imprescindibile nella Nazionale di Spalletti. Nelci sarà un solo titolare italiano, Gabbia, favorito a sorpresa su Pavlovic per affiancare un Tomori protetto da non si sa quale santo. Calabria è affaticato e non ci sarà, ma era comunque sfavorito su Emerson come terzino destro. Dunque se nell'è la regola avere italiani in campo, nelè l'eccezione.