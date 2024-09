Ascolti tv 21 settembre | Liorni torna e sfida Tu Si Que Vales

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella serata di sabato 21la scelta d’intrattenimento si fa sempre più ampia e variegata. Rai1 lascia la prima serata a Marco, che debutta con Chi può batterci?: un nuovo show in cui il presentatore fa da padrone di casa a un mix di competizione, spettacolo e divertimento in cui gli spettatori in studio sono i protagonisti. Un debutto che deve fare i conti con Tu Si Que, storico talent in onda su Canale 5 e firmato Maria De Filippi che è arrivato alla sua undicesima edizione. Energia, esibizioni, conduttori e giudici pronti a sorprenderci ancora una volta in un programma ormai rodato. Rai 3, invece, punta su La tv nel pozzo e Rete 4 su Freedom. Per la gioia dei più piccoli e non solo, Italia 1 lascia spazio a Cattivissimo me, film d’animazione che ha ancora oggi un enorme successo anche grazie agli iconici e giallissimi Minions.