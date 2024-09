Un Cdm lampo delibera lo stato di emergenza per Emilia-Romagna e Marche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Il governo Meloni hato lodiper le regionidopo il forte maltempo e le alluvioni degli scorso giorni. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per far fronte ai primi interventi urgenti. Il Consiglio dei ministri si è riunito sabato 21 settembre 2024, alle ore 11.09, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.