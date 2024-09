Foce del Tevere sommersa dai rifiuti | la plastica invade Fiumicino e Ostia situazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024) Ladelè un campo di battaglia in cui la natura sta perdendo. I, soprattutto, soffocano le acque alla fine del corso del fiume, tra, minacciando il delicato equilibrio ambientale e mettendo in ginocchio le attività economiche locali. Non è solo un problema estetico, ma un vero disastro ambientale:monouso, legno lavorato, residui chimici e altro materiale galleggiante si accumulano giorno dopo giorno. Le indagini condotte dall’Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (leggi qui il documento) non lasciano dubbi: ladelè una delle più inquinate d’Italia. Il fiume, nel suo tratto finale, non solo trasporta iurbani di Roma, ma li scarica direttamente in mare, soffocando le spiagge die il porto canale di