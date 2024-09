Cantiere sul Montone | Lo stiamo già riparando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Forlì è attualmente impegnata in una complessa opera di ripristino a seguito dei danni causati dal maltempo. Il sindaco Gian Luca Zattini ha pubblicato nella giornata di ieri alcuni aggiornamenti sulla situazione in città dopo le forti piogge e l’esondazione del. "Il punto di prima accoglienza che abbiamo allestito al Palazzo di Vetro della Fiera, in via Punta di Ferro, resterà ancora operativo per qualche giorno. Al momento le persone assistite sono due, non ci sono bambini. Sul fronte della viabilità resta solo un’interruzione parziale su via Ghibellina. La tangenziale è aperta. Continuano (in sinergia con gli operatori della Colonna Mobile del Friuli-Venezia Giulia, i nostri tecnici e la Protezione Civile) le operazioni di pulizia delle strade e del sistema fognario con idrovore e autospurghi.