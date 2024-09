Argentina la politica di Milei comincia a dare i suoi frutti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) Riduzione della spesa pubblica e più efficienza amministrativa, garanzie per chi investe e sussidi agli indigenti. Ladi Xavier, «pazza» per moltissimi, sembra funzionare . È presto per dire se l’auspicata «rivoluzione liberale» si compirà. Ma in Sudamerica qualcosa è cambiato. Nell’ordine: da quando Javierè arrivato alla Casa Rosada, l’ha ridotto l’inflazione dal 25 per cento del dicembre 2023 al 3,5 dell’agosto appena trascorso, per la prima volta dal 2008 ha registrato un avanzo fiscale, è iniziato un boom di investimenti come non si vedeva da anni e la moneta locale, il peso, è diventata una delle valute con le migliori performance al mondo e una riduzione del differenziale tra cambio in nero e ufficiale - che 10 mesi fa era del 200 per cento - al 25 per cento.