Alluvione in Emilia Romagna Meloni è pronta a stanziare 20 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 21 settembre 2024) L’è stata colpita da un’ondata di maltempo senza precedenti, causata dal ciclone Boris, che ha portato devastazione in molte aree. In risposta a questa emergenza, la presidente del Consiglio, Giorgia, ha annunciato la disponibilità di 20diper sostenere le prime necessità delle popolazioni colpite. Lo stanziamento però non sta avvenendo senza critiche. La situazione inLa situazione inè drammatica, con oltre 2.500 persone evacuate a causa dei danni provocati dalle violente precipitazioni. Le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna sono tra le più colpite, con centinaia di abitazioni invase dal fango e servizi pubblici interrotti. Le strade sono danneggiate da frane e smottamenti, rendendo ancora più difficile l’arrivo dei soccorsi. I residenti di queste aree si trovano ad affrontare l’incubo abitativo.