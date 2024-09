Alec Baldwin torna a parlare della sparatoria sul set di Rust e della decisione della corte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Il caso di omicidio colposo diper lamortale del 2021 alla direttricefotografia diHalyna Hutchins è stato archiviato a luglio. Ma l’attore si sta assicurando che tutta la faccenda sia davvero finita. In un documento depositato venerdì presso il tribunale dello Stato del New Mexico, gli avvocati dihanno chiesto che la mossa azzardata del procuratore speciale Kari Morrissey di far riesaminare il caso venga archiviata in modo fermo e definitivo. “Non ci sono basi per riconsiderare la”, affermano gli avvocati di, guidati da Alex Spiro e Luke Nikas, in merito alla loro opposizione alla richiesta di Morrissey, che il giudice Mary Marlowe Sonner ha già respinto perché ritenuta troppo lunga.