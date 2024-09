Valentina Parisse si racconta | La mia musica da indipendente fra Italia e Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un brano, ‘Minimal’, e un videoclip che anticipano l’uscita di un disco che uscirà dopo oltre un anno di lavoro fra l’e Los Angeles:è un’artista raffinatamente pop, delicatamente sofisticata eppure con un’energia e un talento che si possono riconoscere in pochi musicisti e cantautori., ‘Minimal’ è un brano uscito d’estate ma ricco di contenuti. Non temi di essere un po’ in controtendenza per questo motivo? “Non è un brano prettamente estivo. E’ come una persona che nasce ad agosto: è capitato. Sono una persona che si mette tanto in discussione, sto lavorando a questo nuovo progetto da più di un anno e mi chiedo spesso se abbia senso farlo in questo modo. Se scrivi un libro è più facile perché lo spazio a disposizione è maggiore, nelle canzoni bisogna concentrare tutto.