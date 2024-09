Tennis il calendario dei prossimo tornei di Sinner Alcaraz Djokovic e Zverev A Shanghai il primo incrocio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Andati in archivio gli US Open e i Round Robin di Coppa Davis, è tempo per iti più forti del mondo pianificare i propri impegni. Jannik, n.1 del ranking ATP, ha ripreso i propri allenamenti a Montecarlo con novità dello staff. Considerato il licenziamento di Umberto Ferrara (preparatore atletico) e di Giacomo Naldi (fisioterapista) per la vicenda legata alla positività al Clostebol di cui tanto si è parlato,riprenderà il suo cammino con Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Badio (fisioterapista), che hanno lungamente condiviso il percorso con Novak, quindi, si è voluto contornare di persone di grande esperienza e competenza. Il tutto riprenderà dal 26 settembre, con l’ATP500 di Pechino (Cina). Jannik volerà alla volta dell’Asia in questo week end per provare a confermare poi il titolo dell’anno passato nella capitale cinese.