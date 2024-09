Salvetti eroe indimenticato Cerimonia con le scuole per tenere viva la memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Conoscerete i nomi dei miei compagni quando verranno a vendicarmi". Sono le parole che pronunciò il giovane partigiano, Aldo(1923-1944), catturato da tedeschi e fascisti. Benché ferito, lo torturarono per otinformazioni sui compagni. Aldo fu costretto in piedi e legato a un portone con le mani aperte a croce: è passato alla storia come l’crocifisso. Fu percosso e ingiuriato, ma non fece il nome di nessun compagno limitandosi a pronunciare l’eroica frase. Nell’80°anniversario del suo martirio, centinaia di studenti hanno partecipato alla commemorazione organizzata dalla sezione dell’Anpi di Massa e dall’istituto Barsanti, sede, che ha visto anche una targa allalungo quella strada, via Castagnola di sopra, che lo vide agonizzante.