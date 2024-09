LIVE Italia-Angola 0-0 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | traversa di Faccin!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:49 Ogni qual volta che alziamo un minimo il ritmo, l’va in difficoltà. 12:27DELL’APPENA ENTRATO. Si alzano i decibel al Pala Igor 12:55 Intervento miracoloso di Compagno che sventa un tentativo in contropiede. Non dobbiamo permettergli tutta questa libertà. 13:21 2 a 4 il conto dei falli. L’fa catenaccio 14:08 Occhio a non lasciare Centeno da solo, in questo caso il nostro portierone Gnata ha neutralizzato. Intanto dentro anche Compagno per Verona 15:39 Occasionecon un grande inserimento di Verona e il tiro di Cocco. Ancora niente. Ma è nell’aria. Bertoluci adesso rimescola le carte: dentro Gavioli e Malagoli. 16:36 Prima ripartenzana pericolosa, ma il tiro di Neto si perde alla fine.