Juventus-Napoli Sarri | Tiferò per gli azzurri McTominay e Higuain vi dico tutto | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024)l’ex allenatore dei due club Mauriziosceglie gli. Maurizioha rilasciato un’intervista al canale YouTube di Alfredo Pedullà, analizzando la sfida trae commentando le scelte di mercato dei due club. L’ex allenatore di entrambe le squadre ha espresso il suo punto di vista sugli equilibri di una partita attesissima, toccando anche temi legati a giocatori chiave come, Gilmour e Osimhen. “Juve-arriva troppo presto” Secondo, il big match traarriva in un momento delicato della stagione: “Si torna all’origine, si gioca la quinta giornata, ma in realtà le squadre si stanno ancora formando. Tre partite col mercato aperto, poi una sosta: significa che avranno fatto 4-5 allenamenti con la squadra al completo.