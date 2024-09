Giornata Mondiale dell’Alzheimer Progetto Teseo lancia un sito per aiutare malati e caregiver

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – I 10 campanelli d'allarme per riconoscere l’Alzheimer, i sintomi, la cura, il fondamentale ruolo deie le “Storie” di coloro che convivono o hanno convissuto con la demenza. In occasione della, il 21 settembre, le organizzazioni non profit delmetteranno on line ildedicato al“Fragilità e demenze in una comunità che cura” per promuovere un nuovo concetto di assistenza. Ilwww..it punta a sensibilizzare e informare il pubblico sulla demenza e sulle sue sfide mettendo in rete informazioni, indicazioni, servizi sanitari e sociali. Nello specifico, all’interno della sezione “La Demenza”, vengono descritti anche sintomi e numeri della malattia.