Stimolare fantasia e socialità Nel parco giochi al coperto i bambini dimenticano il cellulare

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Vogliamo che ino sui gonfiabili, sui, con lae per qualche ora non pensino al". A dirlo sono Rosa Prezioso di 53 anni e la figlia Maria di 29 anni, titolare e gestore delBim Bum Bam, in via Polveriera, al confine tra Novate e Milano. Il loro pensiero coincide con un periodo storico in cui già da piccoli si vedono idistratti dai cellulari, dai videoe spesso perdono di vista quello che hanno intorno a sé. Capita infatti che al posto di giocare in unall’aperto o in questo caso, tra gonfiabili, percorsi e altro ancora, isi isolino in un angolo e preferiscano guardare video.