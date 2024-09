Totò Schillaci improvviso peggioramento delle condizioni | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si aggravano ledi, l’eroe dell’Italia al Mondiale del 1990 ricoverato all’ospedale di Palermo per le conseguenze di un tumore. Dopo il giorno del ricovero, il 7 settembre, c’erano stati segnali di miglioramento, con una riduzione della necessità di ossigeno per respirare, ma nelle ultime ore la situazione sembra essere nuovamente peggiorata. Il Corriere della Sera ha riportato il bollettino medico sullecritiche del calciatore. «Nelle ultime 24 ore lecliniche del paziente Salvatoresono in sensibile, il supporto farmacologico e strumentalefunzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali», si legge nella nota.