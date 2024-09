Morto Totò Schillaci l’addio dei Vip alla stella di Italia ’90

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un lungo abbraccio che ha il sapore e i ricordi di’90:, il capocannoniere dei Mondiali disputati nel nostro Paese, si è spento a 59 anni dopo aver affrontato con coraggio un tumore al colon-retto che non gli ha lasciato scampo. E così, a oltre 30 anni da quelle Notti magiche, i Vip – che l’hanno amato dentro e fuori dal campo di gioco – uniscono le loro voci in un coro unanime rivolto al bomber palermitano, testa, occhi e cuore di quelle giornate memorabili.dei Vip aEra ricoverato ormai da giorni, in gravissime condizioni, ma la flebile luce della speranza intorno al recupero di Salvatorenon si era ancora spenta. Non finomattinata del 18 settembre, quando è arrivata la notizia più terribile:non c’è più. “Ciao, con te se ne vanno le notti magiche della giovinezza di tutti noi. Grazie per i sogni.