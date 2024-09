Stellantis e soci non assicurano tempi di realizzazione della gigafactory Acc di Termoli | il ministro Urso toglie i fondi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Non ci sono certezze per ladida parte di Acc, il consorzio guidato dae partecipato da Mercedes e Total. Così il governo si vede costretto a ricollocare i(400 milioni di euro) destinati a supportare la trasformazione dello stabilimento. Durante l’incontro al ministero, Acc – dopo la sospensione annunciata a giugno – ha dichiarato che sta procedendo con le sue attività di ricerca e sviluppo per la produzione di nuove celle meno costose e più efficienti, ma solo a inizio 2025 dovrebbe avere pronto un nuovo tipo di batterie da fornire a Mercedes e a, così da poter finalmente avviare gli investimenti ae nel centro di Kaiserslautern, in Germania.