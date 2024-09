La teoria del complotto delle vaccinazioni antipolio a Gaza per ammazzare i bambini palestinesi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) La recente vaccinazionedeiè diventata oggetto di teorie del. Infatti, secondo diversi utenti, l’operazione non riguarderebbe affatto umanitaria, ma un piano che consentirebbe a Israele di «senza correre alcun rischio». Per chi ha fretta L’iniziativa della vaccinazione non è di Israele. Ad organizzare il tutto sono stati UNICEF, OMS, UNRWA in collaborazione con il Ministero della Salute palestinese. Non risulta che i vaccini siano stati forniti da Israele. UNICEF riporta le foto della spedizione dei vaccini. ONU, OMS e UNICEF avevano chiestopause umanitarie alle parti in causa nel conflitto per poter procedere con la campagna vaccinale.