Il 90 per cento delle donne nel calcio inglese ha subito discriminazioni Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) La Football Association (la Feder) ha ricevuto diverse sollecitazione affinché prenda i necessari provvedimenti per far fronte al preoccupante aumento del sessismo nel. Lo scrive Theche cita un recente sondaggio. “Quasi il 90 pernel settore ha, mentre un rapporto di Kick It Out di inizio anno ha rilevato che quattro allenatrici su cinque hannoqualche forma di sessismo o misoginia“. Le proposte di Women in Football per migliorare ilLa Women in Football, un’organizzazione impegnata nella promozione dell’uguaglianza di genere, ha incontrato la presidentessa della federazione, Debbie Hewitt.