Scuola | Mattarella ' tecnologia sia strumento di dialogo tra giovani e adulti'

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cagliari, 16 set. (Adnkronos) - "Siamo immersi in un impetuoso cambiamento a livello globale. Che ci costringe, di continuo e in ogni ambito, a fare i conti con nuove e sorprendenti realtà . Lanon può restare ferma ma si deve inserire efficacemente nell'innovazione e nel cambiamento, così da contribuirvi, rendendo i ragazzi e le ragazze protagonisti di questo cambiamento. Il futuro non deve incutere paura". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico al Convitto nazionale 'Vittorio Emanuele secondo' di Cagliari. "I nuovi orizzonti -ha aggiunto il Capo dello Stato- sono essi stessi frutto dell'ingegno e dell'opera umana. Il nodo della questione non riguarda le nuove scoperte e le nuove intuizioni, ma l'uso -benefico o fraudolento- che se ne intende fare.