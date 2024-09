Riforma pensioni 2025 ultime news | torna il Bonus Maroni?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) l ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha recentemente fornito alcune indicazioni sulla prossima manovra finanziaria e sulladelledurante un vertice dedicato. Il governo sta ancora cercando di reperire 10 miliardi di euro per finanziare le misure previste, con la possibilità che un aiuto possa arrivare dal taglio dei tassi e dalla revisione del PIL che l’Istat annuncerà il 23 settembre. Giorgetti ha sottolineato l’impossibilità di ricorrere al deficit per finanziare le misure della manovra, citando il divieto categorico imposto dal nuovo Patto europeo. Riguardo alle, il ministro ha dichiarato: “Sulle, come tutte le altre voci di spesa, saranno trattate nella manovra. Se ne parlerà anche nel piano strutturale”.