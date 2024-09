La dilagante cinquina delle ragazze dello Spezia Women in casa del Monterosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024): Trevanni, Zamblera, Fumagalli, Alemanni, Castelli, Monaco, Bonalumi, Pellicciari. Citaristi, Vismara, Volonterio. All. Vezzali ASD: Sensi, Pozzi, Monetini (38’ Fuggle), Lehmann, Duce, Ciccarelli (83’ Dehima), Dezotti (38’ Barraza), Lo Vecchio (70’ Manea), Buono, Parodi (83’ Vacchino), Codecà . All. Salterio Arbitro: Caresia di Trento Reti: 40’ Lo Vecchio, 44’ Ciccarelli, 66’, 74’ Codecà , 79’ Parodi– Le aquilotte passeggiano contro ile, dopo aver sprecato molto nella prima mezz’ora, dilagano con unaeloquente. La squadra ha sempre comandato il gioco, senza mai rischiare. Nella prima gara stagionale le attese sono state confermate contro una formazione accredita alla vigilia come outsider. Domenica al Marchini test verità contro l’altra favorita Pro Sesto.