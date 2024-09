Giulia De Lellis lancia una frecciatina a Chiara Ferragni? Nel mondo social le regole ci sono sempre state ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tra gli ospiti dell’ultima edizione de Il tempo delle donne, gli incontri milanesi organizzati dal Corriere della Sera per stimolare il dibattito intorno alla figura della donna nella sua complessità e interezza, c’è stata anche l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e DonneDe, recente tornata al centro del gossip per via della sua relazione con il rapper Tony Effe. Intervistata durante uno dei tanti incontri che sisvolti in questi giorni a Milano,ha pararlo del suo lavoro, di come è cambiata la sua vita negli ultimi anni e del modo in cui è riuscita a maturare e a gestire al meglio il rapporto con i: Ho imparato negli ultimi anni a gestire iin maniera molto sana.