Coppa Davis il tabellone dell’Italia | già evitati di sicuro Alcaraz e Zverev

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giovedì 19 settembre andrà in scena il sorteggio che definirà ildelle Finals di, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna). L’Italia ha concluso in prima posizione il proprio Round Robin, inserita nel Gruppo A con Brasile, Belgio e Olanda. Gli azzurri, vincendo tutti e tre i confronti per 2-1, si sono meritati il primato. Un risultato importante per evitare un percorso complicato fin da quarti di finale della Final Eight in Spagna. Se gli uomini di Filippo Volandri avessero terminato in seconda posizione, infatti, sarebbero finiti nella parte dicon Spagna e Germania, compagini altamente qualificate che potranno contare sul n.3 del mondo, Carlos, e sul n.2, Alexander. L’Italia, con l’augurio di avere Jannik Sinner (n.1 del ranking), inizierà quindi la sua avventura in terra iberica contro uno tra Australia e Argentina.