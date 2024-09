Sport e aggregazione Solofra si prepara per il nuovo centro sportivo ‘Sant’Andrea Apostolo’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Provo una gioia grande nel postare questo invito, perché, nonostante l’incredulità di tanti, dopo anni di sacrifici, impegno e difficoltà incontrate, finalmente siamo giunti a questo giorno. Untraguardo è stato raggiunto per la nostra Comunità Parrocchiale”. Parole e musica di Don Virgilio D’Angelo, parroco del complesso di Sant’Agata Vergine e Martire e Sant’Andrea Apostolo, a. L’impegno e la dedizione di cui parla riguarda l’inaugurazione delivo. Non solo un taglio di nastro nudo e crudo, ma un’opera che ha un fine importante: aggregare attraverso loe farlo in una realtà interna che ha bisogno di strutture del genere per lo sviluppo sociale. L’evento si terrà domenica prossima, 22 settembre, con inizio fissato alle 19 e con una nutrita presenza di personalità importanti. Ci saranno: Mons.