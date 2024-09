RACHELE BASTREGHI annuncia Crisi Metropolitana il singolo cover di Giuni Russo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 settembre 2024)ildi, “”, disponibile dal 13 settembre per BMG e sonote le prime date del concerto disegnato. Dopo un’annata di successo con i BAUSTELLE,le prime date di UN GIORNO DA PSYCHODONNA eil concerto disegnato, con il live painting di ALESSANDRO BARONCIANI.omaggiacon “” In occasione del ventennale della scomparsa diha deciso di omaggiare una delle artiste che l’hanno maggiormente influenzata con ladi, brano del 1981 contenuto nell’album Energie, che vedein collaborazione nuovamente con Franco Battiato. Ilè disponibile da venerdì 13 settembre, per BMG Italia.