Open Arms Sgarbi | Si pretende che la politica non si pronunci e poi

(Di domenica 15 settembre 2024) A 4 di sera, il programma die di attualità di Rete 4, Roberto Poletti e Francesca Barra hanno lanciato sul tavolo del dibattito il tema che più sta dividendo il mondo della. Il leader della Lega Matteo Salvini è stato condannato a sei anni di reclusione: è questa la richiesta dell'accusa nel processo nei confronti del vicepremier, accusato di aver negato illegittimamente, ad agosto del 2019, alla nave della ong spagnola, di far sbarcare nel porto di Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. Vittorio, in collegamento con lo studio, ha preso la parola e si è espresso sulle critiche mosse al commento della premier Giorgia Meloni. "Giorgia Meloni ha sostenuto un importante rappresentante del suo governo.