Mai assaggiati i tangguozi? La tradizionale pasticceria cinese arriva a Milano

(Di domenica 15 settembre 2024) Forse la parola dashi vi farà venire in mente il celebre brodo alla base di molte preparazioni della cucina orientale, come la zuppa di miso o di noodles, ma è solo perché non avete provato ancora Dashi, la nuovain via Porpora 14, zona Loreto. Lontana da Chinatown, ma situata comunque in quartiere dove le specialità cinesi sono grandi protagoniste della scena gastronomica (come non citare Maoji o Le Nove Scodelle) da Dashi ci si reca per il rituale del tè, accompagnato da dolci artigianali tipici della tradizione. La vista è sicuramente il primo senso a essere travolto: le creazioni di Dashi sono bellissime e attraggono immediatamente per le loro forme inconsuete, come quelle dei dolcetti a forma di ananas o di guscio di arachidi.