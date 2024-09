La morte di mio marito mi fa sentire sola Temo la depressione ho pensato di iniziare a bere ma ho ripreso col fumo | Iva Zanicchi commossa a Verissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Un ricordo carico di commozione, quello che Ivaha portato nel salotto di Silvia Toffanin a. Un racconto che nasce dalla scomparsa dell’amato compagno Fausto Pinna, avvenuto soltanto poche settimane fa e cheha voluto ricordare negli studi Mediaset. Ma che le lascia un vuoto difficile da colmare: “Ladi mioè dura perché mi fadavvero, quando la sera vado a letto mi viene la malinconia, sento la sua voce, con il tempo ci si abitua. Adesso prendo qualcosa per aiutarmi a dormire, alla mia età è facile perdere le persone, anche se lui non aveva paura della, lui era curioso di vedere cosa c’è dall’altra parte, io non lo sono invece”. Un messaggio toccante, che ha commosso tutti i presenti nello studio, anche perché la sua confessione ha mostrato il lato più umano di una personalità amata da milioni di italiani.