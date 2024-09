Beach soccer femminile l’Italia viene battuta di misura dalla Spagna ed è quarta agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Si conclude ai piedi del podio il percorso deldelnella Superfinal dell’Euro League in corso ad Alghero: nella finale per il terzo posto le azzurre cedono dialla, vittoriosa per 1-2. Alle ore 16.45 la finalissima tra Polonia e Portogallo. Nel primo tempo parte meglio la, che coglie il montante con la conclusione di Manau, poi al 10’ è Miron a centrare la traversa in rovesciata, ma si arriva al primo intervallo sullo 0-0. Nella seconda frazione, però, le iberiche sfondano con Manau dopo appena 55?. Servono meno di 2?, però, alper pareggiare: Ferrazza mette la sfera sotto l’incrocio e firma l’1-1 dopo 57? del secondo periodo. Le azzurre crescono, ed al 4? Privitera dribbla il portiere avversario, conclude a botta sicura, ma sulla linea arriva il salvataggio di Miron.