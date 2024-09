Italia secondo morto sul lavoro in 48 ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Un altro incidente sulsi è verificato oggi in provincia di Brescia, portando a due il bilancio delle vittime nelle ultime ore. La nuova tragedia si è consumata in una carpenteria a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare e sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.Leggi anche: Milano, bimba di 2 anni vola fuori dall’auto: il seggiolino si era sganciato Questo dramma segue di poche ore un altro tragico episodio avvenuto giovedì scorso a Torbole Casaglia, dove un operaio di 55 anni ètravolto da un carico all’interno dei capannoni di un’impresa. Nel frattempo, un altro grave infortunio si è registrato nella notte tra giovedì e venerdì a Castenedolo.