Scarnecchia | San Siro? Bene Inter e Milan! Guardiamo avanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Oggi si è parlato a lungo della questione dello stadio a San, dopo l’incontro frae il sindaco Sala.venuto stasera a Microfono Aperto su Radio Sportiva, dà la sua versione ed è a favore di un nuovo impianto. GLI SVILUPPI –dicono no alla ristrutturazione del Meazza, a differenza di quanto pensava (e sperava) il sindaco dio Giuseppe Sala. Ora bisogna capire quali saranno i passi successivi delle due società, ma l’apertura che il Comune dio voleva per ora non è andata a buon fine. E non è detto che arriverà. Si è parlato sia del famoso nuovo impianto congiunto a San, sia di uno stadio di proprietà diverso per l’e il