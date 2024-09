Opportunità Draghi o tramonto Il bivio dell’Italia secondo Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il progetto presentato da Marioa favore di un aumento della competitività dell’Unione Europea è in sostanza una spinta per una maggiore integrazione politica, economica, industriale, militare del continente e affrontare nuove sfide che arrivano principalmente dalla Cina. Esse riguardano la tecnologia, l’innovazione, la produttività e richiedono di mettere insieme gli sforzi dei Paesi membri. Cioè, per mantenere la patria bisogna cambiare idea di patria. Non si può essere più prima francesi, tedeschi italiani, ma prima europei e solo poi francesi, tedeschi, italiani. L’Italia dovrebbe capire la logica. Più di altri ha visto la sua nuova unità politica senza precedenti storici nell’800 sorgere proprio su queste basi: un’idea di Italia politica che doveva prevalere sulle mille fortissime identità locali, quella di Milano, Venezia, Roma, Firenze, Napoli o Palermo.